Еще в нескольких департаментах столичной мэрии идут обыски

Подольская окружная прокуратура Киева проводит обыски в помещениях департамента строительства и жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации (КГГА) в рамках уголовного производства по факту присвоения средств городского бюджета во время капитального ремонта жилищного фонда столицы.
«Следствием установлено, что в течение 2019-2021 годов группой лиц из числа руководителей департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА, КП „Спецжилфонд“, КП „Житлоинвестбуд-УКБ“ проведены подконтрольные тендерные закупки и привлечены аффилированные с участниками группы подрядные предприятия для выполнения строительства дошкольного учебного заведения в Святошинском районе, прокладки наружных инженерных сетей к жилому дому на пересечении улиц Милютенко и Шолом-Алейхема в Деснянском районе, выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции территории производственно-складской базы под строительство жилых домов и складских зданий в Соломенском районе, реконструкции дома на бульваре Кольцова в Святошинском районе и других объектов в столице», — сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Всего указанная группа лиц перечислила аффилированным подрядчикам более 250 млн грн. При этом, как установлено следствием, работы на указанных и других объектах строительства проведены по завышенным ценам, частично не проведены или выполнены некачественно, с нарушением требований ГСН.
Предварительный размер убытков местному бюджету составляет более 30 млн грн. В настоящее время на основании постановлений суда продолжаются обыски.
Кроме того, Печерская окружная прокуратура Киева совместно с СБУ провела неотложные следственные действия в помещении управления туризма и промоций КГГА.
«Следственные действия проведены, чтобы найти первичные финансовые документы и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления по поводу необоснованного перечисления средств за услуги по организации культурных мероприятий, которые фактически не предоставлялись», — сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
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