За взрывами в Кабуле может стоять Исламское государство

Руководство британских силовых ведомств полагает, что за взрывами в Кабуле с высокой вероятностью стоят боевики группировки «Вилаят Хорасан» — афганского отделения террористической организации «Исламское государство». Об этом в четверг сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах.

По их информации, несмотря на взрывы в Кабуле, правительство Великобритании пока еще не приняло окончательного решения о прекращении эвакуации из Афганистана британских подданных и помогавшим их афганцев. Этот вопрос, как отмечает издание, будет рассматриваться в четверг вечером на экстренно созванном заседании чрезвычайного правительственного комитета под руководством премьер-министра Бориса Джонсона.

Ранее газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации и осведомленных лиц сообщила, что смертник из террористической организации «Исламское государство» несет ответственность за взрыв у аэропорта Кабула.