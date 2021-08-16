Продолжается эвакуация из Афганистана граждан иностранных государств и тех местных жителей, которые спасаются от талибов. Украинский самолет забрал из Кабула граждан пяти стран.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, самолет забрал граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

«Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений, сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде», — написал Кулеба.

Напомним, что по последним данным в аэропорту Кабула сейчас царит хаос: местные жители, опасающиеся талибов, пытаются сесть на последние самолеты из страны.