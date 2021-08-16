Военные США возобновили эвакуацию из аэропорта Кабула

Военные США в понедельник возобновили вылеты из аэропорта Кабула с целью эвакуации людей. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

Ранее вылеты были на время прекращены американскими военными, чтобы навести порядок на взлетно-посадочной полосе. Решение приняли в свете того, что несколько человек погибли, пытаясь уцепиться за улетающие самолеты.

Из-за хаоса в аэропорту Кабула при эвакуации из Афганистана в общей сложности сегодня погибли семь человек. В том числе и те, кто разбился, пытаясь зацепиться за улетающий самолет.

Сообщается, что информацию о гибели семерых человек СМИ подтвердили высокопоставленные военные США. Они говорили об этом на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично обсуждать текущие операции.

Также сообщается, что американский военный получил огнестрельное ранение в аэропорту Кабула.

Ранее американские СМИ сообщили, что военнослужащие США застрелили по меньшей мере двух вооруженных мужчин на территории международного аэропорта Кабула, где на фоне усугубляющегося кризиса в Афганистане продолжается эвакуация.