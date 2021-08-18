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Талибы и американцы стрельбой отгоняют местных жителей от аэропорта Кабула

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Талибы и американцы стрельбой отгоняют местных жителей от аэропорта Кабула

Военные США открывали огонь в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу, свидетельств об убитых или раненых нет. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Пентагон.

По их данным, пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби подтвердил, что американские военные открывали огонь, никто не пострадал. «У нас нет данных о травмах или смертельных случаях», — сообщил Кирби.

В свою очередь представитель талибов заявил Reuters, что бойцы движения «Талибан» также в среду стреляли в воздух у аэропорта Кабула, чтобы рассеять толпу.

«У нас нет цели причинить кому-либо вред», — заявил собеседник агентства.

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Ранее корреспондент CNN в Кабуле Кларисса Уорд сообщила, что талибы стреляют в воздух, пытаясь заставить местных жителей покинуть район аэропорта. У воздушной гавани собрались толпы людей, стремящихся улететь из Афганистана.

Афганистан, Кабул
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Среда, 18 августа 2021
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