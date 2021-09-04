В Кабуле в результате беспорядочной стрельбы в воздух погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли, 41 получил ранения в результате беспорядочной стрельбы в воздух, которая велась в Кабуле в ночь на субботу. Об этом сообщил местный телеканал Tolo News.
По его информации, в больницы города продолжают поступать раненые. Это преимущественно гражданские лица, получившие травмы различной степени тяжести.
Как проинформировали ранее афганские СМИ, в Кабуле боевики захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» начали беспорядочную стрельбу, отмечая таким образом объявленный представителями радикалов полный захват не подчинившейся им северной провинции Панджшер. Представители национального сопротивления в регионе уже опровергли информацию об установлении радикалами контроля над этой провинцией.
В свою очередь представитель талибов Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter призвал боевиков движения прекратить стрельбу в Кабуле, поскольку это может причинить вред местному населению.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016