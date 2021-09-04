Украинцев предупредили о заморозках

В Украине ночью 6-7 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

В то же время в ГСЧС предупреждают, что 4-6 сентября в Одесской, Херсонской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.