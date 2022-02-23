В Украине начнут отменять карантинные ограничения

В ближайшее время некоторые карантинные ограничения могут быть отменены, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Карантинные ограничения в ближайшее время будут отменяться», — сказал он журналистам в среду.

В то же время Ляшко не уточнил, какие именно карантинные ограничения будут отменены.