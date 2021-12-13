Еще две области покинут «красную» зону

Тенденция уменьшения количества зарегистрированных случаев COVID-19 в Украине фиксируется уже 5 недель подряд: со 152,26 тыс. случаев в первую неделю ноября их количество упало до 61,21 тыс. на прошлой неделе, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Эти показатели позволяют нам вывести из „красного“ уровня эпидемической опасности еще две области: Винницкую и Хмельницкую», — сказал он на брифинге в понедельник.
Ляшко уточнил, что Минздрав уже подал соответствующее представление Кабмину о созыве Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.
Министр напомнил, что на данный момент в «красной» зоне находятся еще 10 областей.
По словам главы Минздрава, 40% взрослых украинцев (12,46 млн) уже получили полный курс прививки, и Украина выполнила целевой установленный Всемирной организацией здравоохранения ориентир — 40% вакцинированных в 2021 году.
За прошлую неделю в больницы с диагнозом COVID-19 попали 15,68 тыс. украинцев, из них 85% люди, не получившие хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, сообщил Ляшко.
По его данным, всего в настоящее время продолжают болеть коронавирусной болезнью 266 тыс. украинцев, из них в больницах находятся 26,71 тыс., почти 80% которых — на кислородной терапии (21,12 тыс. пациентов).
Министр уточнил, что 2,77 тыс. госпитализированных находятся в отделениях интенсивной терапии, из них примерно каждый второй (1,44 тыс.) подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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