Перепись населения в Украине планируют провести в 2023 году

Первая с 2001 года Всеукраинская перепись населения назначена на 2023 год, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82474,9 тыс. грн на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году», — написал Гончаренко в Telegram-канале в среду.

Согласно обнародованному Гончаренко проекту решения, выделенные из бюджета средства будут потрачены в том числе на создание сервиса для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона — для проведения интернет-раунда переписи населения, а также техническую подготовку органов государственной статистики.