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Зеленскому придется сделать выбор между собственной властью и требованиями Запада, - эксперт

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Зеленскому придется сделать выбор между собственной властью и требованиями Запада, - эксперт

Президент Зеленский подошел к важному рубикону — ему нужно принимать решения, которые определят его политическое будущее. Об этом на своей странице в Facebook пишет эксперт Виктор Скаршевский.

«Запад все настойчивее требует „реформ“ и „борьбы с коррупцией“ (меморандумы с МВФ, кредитные соглашения с ЕС, совместное заявление президентов США и Украины), под которыми имеется в виду передача коллективному Западу контроля над судебной и правоохранительной системой с одной стороны, и увольнение „одиозных“ чиновников с другой. Но проблема Зеленского в том, что этот выбор для него более чем непростой», — отмечает он.

По мнению эксперта, именно «одиозные» чиновники и их не всегда прозрачные методы работы — основа власти Зеленского.

«Они, а не посольства или активисты, обеспечивают президенту контроль над ситуацией в стране. Андрей Ермак теми методами, которыми умеет, закрывает работу с регионами и олигархами, Кирилл Тимошенко, по информации СМИ, не без помощи коррупции на „Большой стройки“ обеспечивает финансирование, Олег Татаров „закрывает“ силовые органы, Павел Вовк — судебную систему. Каждый из них по отдельности выглядит как обуза на пути к светлому европейскому будущему, но в комплексе именно эти люди позволяют Зеленскому чувствовать себя довольно уверенно в ситуациях, где откровенно „плыл“ даже куда более опытный и ресурсный Порошенко. Зеленский отдаёт команду — и она выполняется, и Зеленскому не нужно знать, какой ценой», — пишет аналитик.

Если по требованию Запада убрать этих людей, то Зеленский потеряет реальную власть в стране, предупреждает эксперт.

«Если поставить вместо них присланных из „офисов реформ“ гончаруков на самокатах, построенная на компромиссах и договорняках система госуправления просто рухнет. Возможно, путем проб и ошибок Западу когда-то удастся выстроить здесь другую — с новыми людьми и на других принципах. Возможно, не удастся, как это не удалось за 20 лет в Афганистане. Это — неизвестно. Но одно известно точно — Зеленский как президент на этом закончится, он превратится в Ющенко — человека, чье реальное влияние на процессы заканчивалось за порогом собственного кабинета. И именно Зеленский сейчас должен сделать выбор — он с умными или с красивыми. Быть и с теми, и с теми одновременно у него уже не получится», — считает Виктор Скаршевский.

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Напомним, что в принятом Владимиром Зеленским и Джо Байденом совместном заявлении помимо всего прочего речь шла и о пожеланиях американцев в отношении украинских антикоррупционных органов. США заинтересованы в немедленном избрании нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) «в соответствии с международными стандартами». Кроме этого американцы добиваются принятия закона о защите прав директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и обеспечения «прозрачного процесса» отбора его преемника. Ранее от Украины также требовали провести судебную реформу, которая де-факто будет означать передачу Западу контроля над судебной системой, и Верховная Рада уже проголосовала нужные для этого законы.

Виктор Скаршевский, Владимир Зеленский
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