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Зачем ликвидируют Окружной админсуд Киева

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
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Зачем ликвидируют Окружной админсуд Киева

На прошлой неделе президент инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева. И создание на его базе Киевского городского окружного административного суда.

Зачем, в чем смысл этой реорганизации с перестановкой нескольких слов в названии суда? Две причины — первая, власти не нравятся решения действующего суда, вторая — есть обязательства перед МВФ «рационализировать возможности административных судов приостанавливать действие решений государственных органов национального уровня».

«Рационализация» будет заключаться в том, что большое количество дел в отношении решений центральных органов власти просто зависнет на неопределенный период времени, в процессе перехода и передачи дел от ликвидированного суда к вновь создаваемому.

Кстати, за несколько дней до этой инициативы, в рамках информационной подготовки к ликвидации ОАСК, была проведена спецоперация — НАБУ спровоцировало взятку брату судьи главы ОАСК. И какая разница, что это дело не имеет отношения к самому ОАСК (так как взятка судье не вручалась) и что данное дело, как и у предыдущих скандальных дел вокруг Окружного админсуда, не имеет никаких судебных перспектив, так как деньги не дошли не только до суда, но даже и до брата судьи. Вероятней всего, провокация взятки со стороны НАБУ была просто созданием информационного повода для инициативы президента по ликвидации ОАСК.

Скорей всего, для отбора судей в «новый» суд будут привлечены международные эксперты. Напомню, что привлечение международных экспертов или из общественных грантовых организаций для выбора судей давнее требование со стороны МВФ. Взять хотя бы отбор в Высший совет правосудия, который внесен отдельным структурным маяком в меморандум с МВФ от 2 июня 2020 года с требованием привлечения международных экспертов.

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Даже если отбор судей будет происходить под международным контролем, нет никаких гарантий, что они будут работать эффективней нынешних. В Украине уже есть суд, судей которого отбирали с участием международных экспертов — Высший антикоррупционный суд. И что в итоге — несколько коррупционных скандалов и ни одного высокопоставленного коррупционера за решеткой. Спрашивается, ради чего тогда торговать судебным суверенитетом, если в итоге все остается как было, а контроль уходит за пределы Украины?

Виктор Скаршевский, ОАСК
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Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Зачем ликвидируют Окружной админсуд Киева

На прошлой неделе президент инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева. И создание на его базе Киевского городского окружного административного суда. Зачем, в чем смысл этой реорганизации с перестановкой нескольких слов в названии суда? Две причины – первая, власти не нравятся решения действующего суда, вторая – есть обязательства перед МВФ «рационализировать возможности административных судов приостанавливать действие решений государственных органов национального уровня».
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