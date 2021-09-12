Войти
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
официально
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
Лукашенко выставил ультиматум Западу
соседи
Лукашенко выставил ультиматум Западу

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

макроэкономика
RSS

Китайский Центробанк скупает акции ведущих британских компаний

238
Китайский Центробанк скупает акции ведущих британских компаний

По подсчетам британской газеты The Sunday Telegraph, в последнее время Центробанк Китая активизировал покупку акций британских компаний, в том числе тех, которые составляют ключевой биржевой индекс FTSE100,— крупнейших по рыночной капитализации компаний, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже. По данным издания, а также статистики Bloomberg, к настоящему времени ЦБ КНР принадлежат акции таких компаний на общую сумму $17,1 млрд. Еще во втором квартале китайский ЦБ владел этими акциями лишь на $2 млрд.

В частности, сообщается, что китайский госбанк теперь владеет 1,5% акций таких нефтегазовых компаний, как BP и Royal Dutch Shell. В последней ЦБ КНР уже является четвертым по величине держателем акций класса А. Кроме того, китайскому госбанку принадлежит более 1% в сотовом операторе Vodafone и горнодобывающих компаниях BHP и Anglo American.

Читайте также: Лукашенко выставил ультиматум Западу

The Sunday Telegraph уточняет, что ЦБ КНР уже владеет долями более чем в 100 британских компаниях, делая упор на акции энергетических компаний, которые составляют примерно четверть его портфеля в британских компаниях. На втором месте — акции компаний горнодобывающего сектора: 16% портфеля. Британское издание полагает, что иностранные акции, которые принадлежат ЦБ КНР, являются частью золотовалютных резервов Китая, который в последнее время начал сокращать свои вложения в доллар и облигации. Сообщается, что ЦБ КНР также принадлежат акции компаний ряда других стран, например Италии и Малайзии. При этом, по данным Bloomberg, американских акций в его портфеле нет.

Китай, Великобритания
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 12 сентября 2021
Суббота, 11 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016