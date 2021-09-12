Китайский Центробанк скупает акции ведущих британских компаний

По подсчетам британской газеты The Sunday Telegraph, в последнее время Центробанк Китая активизировал покупку акций британских компаний, в том числе тех, которые составляют ключевой биржевой индекс FTSE100,— крупнейших по рыночной капитализации компаний, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже. По данным издания, а также статистики Bloomberg, к настоящему времени ЦБ КНР принадлежат акции таких компаний на общую сумму $17,1 млрд. Еще во втором квартале китайский ЦБ владел этими акциями лишь на $2 млрд.
В частности, сообщается, что китайский госбанк теперь владеет 1,5% акций таких нефтегазовых компаний, как BP и Royal Dutch Shell. В последней ЦБ КНР уже является четвертым по величине держателем акций класса А. Кроме того, китайскому госбанку принадлежит более 1% в сотовом операторе Vodafone и горнодобывающих компаниях BHP и Anglo American.
The Sunday Telegraph уточняет, что ЦБ КНР уже владеет долями более чем в 100 британских компаниях, делая упор на акции энергетических компаний, которые составляют примерно четверть его портфеля в британских компаниях. На втором месте — акции компаний горнодобывающего сектора: 16% портфеля. Британское издание полагает, что иностранные акции, которые принадлежат ЦБ КНР, являются частью золотовалютных резервов Китая, который в последнее время начал сокращать свои вложения в доллар и облигации. Сообщается, что ЦБ КНР также принадлежат акции компаний ряда других стран, например Италии и Малайзии. При этом, по данным Bloomberg, американских акций в его портфеле нет.
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