Лукашенко выставил ультиматум Западу

Беларусь не пойдет на контакт с Западом до тех пор, пока не будут сняты санкции. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко журналистам в воскресенье.
«Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем», — приводит слова главы государства агентство БелТА.
Как передает агентство, Лукашенко также сообщил, что председатель Европейского совета Шарль Мишель просил президента России Владимира Путина надавить на Беларусь с целью изменения политики белорусского руководства. «Это несолидное поведение», — сказал Лукашенко.
«То есть они заходят, извините меня, как псы побитые, притом в мелочах: по спорту, культуре, по всем направлениям. Начинают наших ребят давить ни за что: вышел Басков (Дмитрий Басков, подавший в отставку с поста главы Федерации хоккея Беларуси) с флагом за президента — враг, мы требуем исключить тебя из федерации. Мерзавцы мелкотравчатые, мелочные. Это действительно несолидное поведение», — сказал Лукашенко.
Он считает неприемлемыми требования Запада в адрес Беларуси. «Политзаключенные», выборы и прочее. Слушайте, вы займитесь у себя там. Они у себя не могут разобраться«, — отметил Лукашенко. Белорусский президент отметил, что проблемой Запада является, в частности, ситуация с беженцами. «Они (беженцы) хлынули туда по разным направлениям — через Турцию, другие страны», — сказал Лукашенко.
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