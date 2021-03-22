США и Британия ввели санкции против граждан Китая из-за ситуации в Синьцзяне

Министерство финансов США добавило в свой санкционный список двух граждан Китая в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

Под санкции США попали глава управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго и заместитель секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэн, в отношении которых ранее в понедельник ввел рестрикции и Евросоюз.

В свою очередь Великобритания ввела санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации за нарушения прав уйгуров в Синьцзяне.