Войти
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
официально
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
Лукашенко выставил ультиматум Западу
соседи
Лукашенко выставил ультиматум Западу

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

«Желтый» COVID-сертификат будут давать уже после первой прививки

123
«Желтый» COVID-сертификат будут давать уже после первой прививки

Внутренний сертификат о вакцинации можно получить уже после первой прививки против COVID-19. Он будет иметь отметку желтого цвета и использоваться до прохождения полного курса вакцинации.

Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.

«Теперь внутренний COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной против COVID-19. Так называемый желтый сертификат поможет избежать карантина желтого уровня. Так называемый зеленый — о полном курсе защиты», — говорится в сообщении.

По информации Минздрава, «желтый» сертификат можно получить после первой прививки двухдозной вакциной от COVID-19 на платформе «Дія» — цифрровой на смартфоне, бумажный — можно загрузить с портала и напечатать. Отмечается, что печатать сертификат можно на обычной белой бумаге, главное — чтобы был четко виден QR-код.

Действовать «желтый» сертификат будет 120 дней с момента прививки.

Читайте также: Эксперты предрекают, что новая вспышка COVID-19 начинается с западной Украины

«Зеленый» сертификат можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или через 14 дней после прививки однодозной вакциной. Его так же можно получить на платформе «Дія» в цифровом виде или распечатать. Действовать «зеленый» сертификат будет в течение года.

В общем разные COVID-сертификаты будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19, заявили в Минздраве.

карантин, вакцинация
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 14 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016