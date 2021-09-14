«Желтый» COVID-сертификат будут давать уже после первой прививки

Внутренний сертификат о вакцинации можно получить уже после первой прививки против COVID-19. Он будет иметь отметку желтого цвета и использоваться до прохождения полного курса вакцинации.

Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.

«Теперь внутренний COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной против COVID-19. Так называемый желтый сертификат поможет избежать карантина желтого уровня. Так называемый зеленый — о полном курсе защиты», — говорится в сообщении.

По информации Минздрава, «желтый» сертификат можно получить после первой прививки двухдозной вакциной от COVID-19 на платформе «Дія» — цифрровой на смартфоне, бумажный — можно загрузить с портала и напечатать. Отмечается, что печатать сертификат можно на обычной белой бумаге, главное — чтобы был четко виден QR-код.

Действовать «желтый» сертификат будет 120 дней с момента прививки.

«Зеленый» сертификат можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или через 14 дней после прививки однодозной вакциной. Его так же можно получить на платформе «Дія» в цифровом виде или распечатать. Действовать «зеленый» сертификат будет в течение года.

В общем разные COVID-сертификаты будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19, заявили в Минздраве.