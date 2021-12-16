Шмыгаль пообещал не вводить локдаун, если украинцы будут вакцинироваться

Высокие темпы вакцинации — свыше 1 млн человек в неделю — позволяют Украине избегать введения локдауна в условиях пандемии, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Это ключевой фактор, который позволяет говорить бизнесу, что локдауна не будет», — заявил он в Киеве в четверг.
Премьер напомнил, что уровень вакцинации в Украине уже превысил 40%.
В то же время Шмыгаль подчеркнул, что отдельные ограничительные меры, в частности, ношение масок, будут сохраняться еще достаточно долго. Он пояснил, что вакцинация полностью на защищает от инфицирования, однако существенно снижает риск серьезного течения болезни и нагрузку на медицинскую систему.
Как сообщалось, на этой неделе правительство продлило адаптивный карантин еще на квартал — до конца марта 2022 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016