У Ирана скоро будет достаточно урана для первой атомной бомбы

Иран может в течение месяца накопить достаточный объем высокообогащенного урана для создания одной ядерной боеголовки, сообщает The New York Times со ссылкой на мнения экспертов, которые проанализировали последние отчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Причем для производства второй боеголовки Ирану понадобится около трех месяцев, а тремя урановыми боеголовками страна сможет располагать менее чем через пять месяцев, считают авторы доклада Института науки и международной безопасности, данные для которого были получены в МАГАТЭ.
Издание считает, что Тегеран может использовать это для оказания давления на США, чтобы добиться новой выгодной «ядерной сделки», переговоры по которой идут в Женеве.
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