Американские сенаторы просят Байдена ввести действенные санкции против «Северного потока – 2»

Группа из 40 сенаторов призвала президента США Джо Байдена «быстро и в полной мере» ввести новые санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

В письме сенаторов от 3 марта, которое оказалось в распоряжении агентства, указано, что «в то время как строительство проекта продолжается, есть публично доступная информация о судах и компаниях, вовлеченных в деятельность, подпадающую под санкции».

Сенаторы также раскритиковали доклад Госдепартамента, в котором содержался список юридических лиц, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», назвав его «полностью неадекватным». По их мнению, в докладе не были указаны все суда, участвующие в прокладке трубопровода, а также компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги. В докладе Госдепартамента от 19 февраля были упомянуты судно «Фортуна» и его собственник — компания «КВТ-Рус», против которых на тот момент уже действовали рестрикции. Сенаторы, среди которых республиканец от штата Техас Тед Круз, призвали Байдена незамедлительно установить все организации, участвующие в проекте, и ввести против них дополнительные санкции.

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников «Северного потока — 2». Речь идет о законах «О противодействии противникам Америки через санкции» и «О защите европейской энергетической безопасности».