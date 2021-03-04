Войти
Шмыгаль хочет вакцинировать 70% населения, но желающих меньше половины
позиция
Шмыгаль хочет вакцинировать 70% населения, но желающих меньше половины
Зеленский подписал закон о полномочиях и.о. министров
официально
Зеленский подписал закон о полномочиях и.о. министров

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Американские сенаторы просят Байдена ввести действенные санкции против «Северного потока – 2»

339
Американские сенаторы просят Байдена ввести действенные санкции против «Северного потока – 2»

Группа из 40 сенаторов призвала президента США Джо Байдена «быстро и в полной мере» ввести новые санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

В письме сенаторов от 3 марта, которое оказалось в распоряжении агентства, указано, что «в то время как строительство проекта продолжается, есть публично доступная информация о судах и компаниях, вовлеченных в деятельность, подпадающую под санкции».

Сенаторы также раскритиковали доклад Госдепартамента, в котором содержался список юридических лиц, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», назвав его «полностью неадекватным». По их мнению, в докладе не были указаны все суда, участвующие в прокладке трубопровода, а также компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги. В докладе Госдепартамента от 19 февраля были упомянуты судно «Фортуна» и его собственник — компания «КВТ-Рус», против которых на тот момент уже действовали рестрикции. Сенаторы, среди которых республиканец от штата Техас Тед Круз, призвали Байдена незамедлительно установить все организации, участвующие в проекте, и ввести против них дополнительные санкции.

Читайте также: В Германии продлили режим эпидемии до 30 июня

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников «Северного потока — 2». Речь идет о законах «О противодействии противникам Америки через санкции» и «О защите европейской энергетической безопасности».

Сенат, Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Билоножко
Евгений Билоножко
кандидат философских наук

Як вакцина стає засобом дипломатії

Вакцина стала не просто ліками чи товаром, вона є дипломатичним засобом, здатним примирити двох противників. Проте президент Зеленський, на відміну від Медведчука, обирає шлях конфронтації, а не діалогу. Відмова виробляти на території країни ліки, які готові купувати в усьому світі – це перетворення власних громадян у заручників.
Анна Дианова
Анна Дианова
политический обозреватель

Что означает приход Оксаны Марченко в политику

Тот самый X-Factor в политике, которого остро не хватает – это духовность, или почему я обрадовалась появлению Оксаны Марченко на политической сцене.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Инвесторы «голосуют долларом», вот почему китайский богач №1 – это производитель вакцины и тестов от коронавируса

А вы в курсе, что наш любимый «Али-баба» Джек Ма – больше не самый богатый человек Китая? Рассказываю, как же так получилось. Сегодня самый богатый китаец №1 – это Чжун Шаньшань, его состояние оценивается в 84,7 миллиарда долларов США. Самое главное, что, кроме производства бутилированной воды Nongfu Spring Company Limited, Чжун владеет крупнейшим производителем … вакцины и тестов на COVID-19.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016