Администрация США выступит перед сенаторами по ситуации с «Северным потоком – 2»

Представители американской администрации проведут 24 мая специальный брифинг для комитета по иностранным делам Сената Конгресса США по ситуации с санкциями в отношении трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает в четверг агентство Reuters.
«Они придут сюда и выступят перед комитетом», — приводит агентство слова сенатора Джима Риша (от штата Айдахо), который является старшим республиканцев в комитете. По его словам, ожидается также, что вопросы по поводу политики Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» будут заданы госсекретарю Энтони Блинкену, который, как ожидается, выступит на отдельных слушаниях 25 мая.
Тем временем стало известно, что группа из 14 сенаторов-республиканцев представила законопроект, которым предлагается восстановить санкции против проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил один из авторов инициативы Кевин Крамер (сенатор от штата Северная Дакота).
Законопроект в случае принятия приведет к введению санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG (оператор проекта) и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Кроме того, он обяжет Белый дом ввести санкции против «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве трубопровода.
Вечером 19 мая Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты отказались от введения санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам Блинкена, это решение отвечает американским национальным интересам. При этом санкции все же будут введены в отношении четырех судов и пяти организаций, а также одного физического лица, вовлеченных в строительство газопровода.
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