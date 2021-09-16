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ЕС не знал о создании альянса США, Британии и Австралии

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ЕС не знал о создании альянса США, Британии и Австралии

Брюссель не был проинформирован о создании партнерства США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности (AUKUS) и сейчас пытается получить дополнительную информацию от этих государств. Об этом заявил в четверг официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«На самом деле ЕС не был проинформирован об этом проекте или инициативе. Мы сейчас находимся в контакте с этими партнерами, чтобы получить дополнительную информацию, — сказал Стано. — Мы будем обсуждать и оценивать этот вопрос внутри Евросоюза со странами-членами».

В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила на том же брифинге, что Еврокомиссия пока «воздержится от дальнейших комментариев о создании этого пакта». В то же время Спинант добавила, что «создание этого союза никак не влияет в негативном ключе на отношения Евросоюза с этими государствами».

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Австралия, Великобритания и США в четверг объявили о создании нового трехстороннего партнерства в сфере безопасности — AUKUS — ради поддержания «стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе». Оно предполагает, в частности, строительство для Австралии как минимум восьми атомных подводных лодок и оснащение ее вооруженных сил новейшими американскими крылатыми ракетами.

Эта новость уже вызвала реакцию со стороны Китая и Новой Зеландии, власти которой заявили, что запретят австралийским субмаринам заходить в свои воды, а также Франции — она из-за нового партнерства лишилась оборонного контракта с Австралией, который являлся одним из крупнейших военных контрактов в ее истории.

США, ЕС, Великобритания, Австралия
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