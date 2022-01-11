Британцам посоветовали обнимать домашних питомцев чтобы согреться

Британская энергетическая компания OVO Energy посоветовала жителям страны чаще обнимать домашних питомцев и родных, чтобы согреться во время газового кризиса, за что позднее ей пришлось принести публичные извинения, пишет Financial Times.

«Электронное письмо, разосланное компанией, содержало „десять простых и экономичных способов оставаться в тепле“, вроде объятий с питомцами и близкими или употребления имбиря», — сообщает издание.

С критикой компании тут же выступили члены парламента, назвавшие этот бюллетень оскорбительным.

«Говорить людям надеть свитер, если они не могут себе позволить поддерживать температуру в доме, в такое тяжелое время — просто возмутительно», — заявил председатель комитета по вопросам предпринимательства, энергетики и индустриальной политики Палаты общин Даррен Джонс.

OVO Energy пришлось принести извинения. «Мы понимаем, в какой трудной ситуации оказались наши клиенты в этом году. Мы упорно работаем над поиском приемлемых решений по выходу из сложившейся ситуации», — говорится в заявлении.

Цены на газ в Европе начали резко расти в конце лета — начале осени. Сейчас газ торгуется на уровне $1000 за тысячу кубометров.