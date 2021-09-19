Британские энергетические компании закрываются из-за высоких цен на газ

За последние полтора месяца сразу пять небольших энергетических компаний Великобритании были вынуждены закрыться из-за непомерно высоких цен на газ, и еще как минимум четыре могут объявить о банкротстве уже на следующей неделе, сообщает BBC.
В начале года в стране работало около 70 энергетических компаний, однако, по прогнозам аналитиков, уже к концу 2021 года их может остаться всего около 10. Менее крупные операторы оказались не в состоянии обеспечивать энергией своих клиентов, так как розничные цены на газ с начала года выросли в 3,5 раза, и только с начала августа — на 70%. В результате малые компании обращаются к крупным операторам, чтобы те выкупили их активы и продолжили обслуживать клиентов. Столь резко ухудшившаяся ситуация в энергетическом секторе вынудила вмешаться власти страны: в эти выходные министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг провел около 20 встреч с представителями энергетических компаний, а также с регулятором — Управлением рынков газа и электроэнергии (Ofgem).
"Некоторые энергетические компании находятся под давлением. Ofgem в состоянии принять должные меры для обеспечения того, чтобы клиентам не нужно было беспокоиться, чтобы их потребности были удовлетворены, а банкротство поставщика никак не сказалось на газовом и электроснабжении",— написал в Twitter Квартенг. При этом он подчеркнул, что нынешняя ситуация на газовом рынке говорит о необходимости большей диверсификации источников энергии и развития возобновляемой энергетики.
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