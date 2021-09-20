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Минфин США настаивает на увеличении потолка госдолга

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Минфин США настаивает на увеличении потолка госдолга

Веских причин не увеличивать потолок государственного долга США нет, отказ от такой меры приведет к серьезному финансовому кризису в стране и росту стоимости жизни простых граждан. Такое мнение министра финансов США Джанет Йеллен в воскресенье опубликовала газета The Wall Street Journal.

«Нет ни одной веской причины допустить объявление дефолта, и это точно не финансовая ответственность, о которой говорят чаще всего. Увеличение лимита госдолга не означает дополнительной траты денег налогоплательщиков. Когда он растет, мы, в сущности, соглашаемся увеличить баланс кредитной карты, а в нашем случае 97% той суммы потратили предыдущие созывы Конгресса и президентские администрации», — пишет Джанет Йеллен, обращаясь к Конгрессу США. Она подчеркивает, что «выплата долгов США не должна быть предметом спора».

По ее словам, если нужные меры не будут приняты, правительство США «не сможет платить по своим счетам уже примерно в октябре».

«В истории США ни разу не было дефолта. Подобный сценарий приведет к масштабному финансовому кризису, который будет сопряжен с ущербом от продолжающейся чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Отказ от обязательств вызовет резкий рост кредитных ставок, существенное падение на биржах и другие финансовые сложности. Восстановление экономики, которое мы сейчас наблюдаем, сменится рецессией, будут потеряны миллионы рабочих мест и миллиарды долларов, возможные при росте экономики», — приводит газета мнение главы министерства финансов.

По ее словам, жизнь в США станет «намного дороже» для обычных потребителей, поскольку процентная ставка по ипотеке и другим видам кредита возрастет. Джанет Йеллен предупреждает, что в случае дефолта в «считаные дни американцы столкнутся с нехваткой наличных», вооруженные силы останутся без жалования. Около 50 млн человек старшего возраста не получат социальных выплат, подчеркивает министр.

Она напоминает, что с 1960 годов Конгресс США поднимал лимит заимствований или приостанавливал его действие около 80 раз. Она уверена, что это же произойдет сейчас, но, по ее словам, законодатели должны действовать решительно, чтобы избежать ущерба американской экономике.

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Бюджетное управление Конгресса в июле подсчитало, что новый лимит, скорее всего, должен составить чуть больше $28,5 трлн. По подсчетам ряда экспертов, реальный уровень госдолга находится примерно на этом уровне.

Потолок госдолга США был заморожен Конгрессом до 31 июля. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины. Ранее Йеллен не раз предупреждала Конгресс об угрозе дефолта.

госдолг США
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