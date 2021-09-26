В Швеции считают правильным отказ страны от карантина

Стратегия властей Швеции, предусматривающая отказ от самоизоляции, была в основном верной, поскольку позволила пережить первые волны пандемии с низкой избыточной смертностью, заявил в интервью порталу Unherd главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Он согласился, что «потенциал распространения COVID-19 оказался больше», чем ожидали власти. «Однако многие скандинавские страны пострадали от этого гораздо сильнее. Если посмотреть, например, на избыточную смертность, в Швеции дела обстоят совсем не плохо, по этому показателю страна находится на четвертом или пятом месте с конца в Евросоюзе», — сказал Тегнелл.

Как считает эпидемиолог, необходимость была в высоком уровне населения с иммунитетом. «Это действительно правда — мы этого не видели», — добавил он.

Единственным способом «разумно» контролировать распространение коронавируса Тегнелл считает вакцинацию. «На самом деле, похоже, другого пути нет», — заявил специалист.

Однако даже с помощью вакцинации полностью избавиться от COVID-19 не удастся, продолжил он. «Мы с самого начала пытались доказать, что это болезнь, с которой мы должны научиться жить. И такую позицию занимают все больше стран, поскольку даже с идеальной вакциной мы можем контролировать, но не искоренить ее», — сказал Тегнелл.

По его мнению, людям, вероятно, «придется смириться» с тем, что в будущем «по несколько случаев COVID-19 в больницах» будут такой же нормой, как «несколько случаев гриппа или других заболеваний», которые человечество не научилось полностью контролировать.