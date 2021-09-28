Республиканцы заблокировали проект о повышении лимита госдолга США

Сенаторы от Республиканской партии заблокировали законопроект, который приостанавливает действие лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года и позволяет правительству продолжить работу после 30 сентября, пишет CNN.
Пакет мер включал финансирование работы правительства до 3 декабря и приостановку действия ограничений на предел госдолга. Законопроект внесли представители Демократической партии США, его уже одобрила палата представителей. Законопроект отклонили за три дня до окончания текущего финансового года (30 сентября), отметил телеканал.
Для того чтобы принять законопроект, необходимо 60 голосов. Демократам, которые контролируют 50 мест в верхней палате, требовалось заполучить 10 «за» сенаторов-республиканцев. Однако инициативу не поддержал ни один член палаты от Республиканской партии.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен говорила, что если конгресс не повысит лимит, то осенью страна может столкнуться с дефолтом.
По данным от 24 сентября размер государственного долга США составил около $28,5 трлн.
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