Для украинцев готовят новую схему расчетов за газ

Кабинет министров утвердил основные направления деятельности НАК «Нафтогаз Украины» на 2021 год. Планируется ввести схему, по которой население будет платить каждый месяц 1/12 от годового потребления.
Об этом идет речь в постановлении от 27 сентября 2021 г. № 1011, обнародованное на Правительственном портале.
Одним из пунктов определено «содействие переходу на новую модель расчетов бытовых потребителей за природный газ, когда каждый месяц такой потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления».
Кроме того, планируется создание балансирующих групп для поставщиков природного газа бытовым потребителям, участники которых могут приобретать газ у НАК «Нафтогаз Украины» в объемах, достаточных для покрытия отборов бытовых потребителей, на недискриминационных (равных) условиях и по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 года.
Напомним, в конце апреля поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. Цены составили около 8 гривен за кубометр и выше. Поставщики не имеют права повышать эти тарифы до мая 2022 года.
В частности, газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.
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