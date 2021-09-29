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United Airlines уволит непривившихся от COVID-19 сотрудников

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United Airlines уволит непривившихся от COVID-19 сотрудников

Американская авиакомпания United Airlines во внутреннем письме сообщила, что практически все из ее 67 тыс. сотрудников, работающих в США, сделали прививку от COVID-19. Однако, как сообщает The Wall Street Journal, 593 сотрудника отказались прививаться, и компания запустила в отношении них процедуру увольнения.

Требование обязательной вакцинации всем американским сотрудникам авиакомпания предъявила в начале августа. Как объяснили тогда гендиректор UAL Скотт Кирби и ее президент Бретт Харт в письме к сотрудникам, «всем безопаснее, когда все вакцинированы». Крайним сроком для полной вакцинации компания назначила 27 сентября. Но к этому времени не привились 593 человека, из них 20 пилотов и чуть менее 100 бортпроводников. Кроме того, около 2 тыс. сотрудников получили медотвод от вакцинации, либо были освобождены от нее по религиозным причинам. Эти сотрудники будут отправлены с 15 октября в неоплачиваемый отпуск. А пока что UAL оспаривает в суде претензии нескольких из таких сотрудников, которые недовольны отправкой в отпуск и называют это дискриминацией.

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Между тем в UAL отмечают, что те 593 сотрудника, которых готовят к увольнению, могут вернуться на свои рабочие места. Для этого им надо просто сделать прививку до того, как их пригласят на официальное собеседование и расторгнут с ними договор. «Мы знаем, что для некоторых из вас решение о вакцинации было непростым,— говорится в письме руководства к сотрудникам UAL.— Но мы не сомневались нисколько, что для кого-то из вас эта прививка поможет избежать госпитализации в будущем, а может даже и смерти».

United Airlines, вакцинация
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