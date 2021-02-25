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Лидеры ЕС договорились ввести сертификаты о вакцинации

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Лидеры ЕС договорились ввести сертификаты о вакцинации

Лидеры стран-членов Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге по итогам видеоконференции с членами Совета Европы.

«Важным пунктом переговоров было внедрение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое», — отметила Меркель.

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По ее словам, Германия уже приняла решение ввести у себя национальный сертификат вакцинированных. Система электронных документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, будет готова в течение трех месяцев.

Кроме того Меркель заявила, что мутации коронавируса могут потребовать постоянной вакцинации от COVID-19 на протяжении многих лет.

«Из-за мутаций мы, возможно, должны быть в состоянии на протяжении долгого периода времени, многих лет, постоянно делать прививки от коронавируса», — сказала она. По словам Меркель, это было «общее мнение» участников переговоров.

Канцлер отметила, что в этой связи было принято решение о создании ЕС рабочей группы, которая займется исследованием мутаций и проработает возможности создания новых точек для производства вакцины. Меркель указала на важность изготовления соответствующих препараторов в ЕС, с тем чтобы сократить цепочки поставок и быть в состоянии быстро распределять вакцины по страны сообщества.

вакцинация, ес
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Четверг, 25 февраля 2021
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