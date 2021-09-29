Подавляющее большинство умерших от COVID-19 не были вакцинированы

98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет — невакцинированные, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не имеют полного курса вакцинации.
Об этом в Телеграме сообщает Министерство здравоохранения Украины.
«На сегодняшний день только 20% украинцев 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью вакцинированных — 16,6%. Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. Самое важное — желание украинцев защититься от опасного вируса», — сообщил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
В Минздраве отмечают, что люди пожилого возраста является приоритетной категорией для вакцинации, ведь риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти у них гораздо выше.
По состоянию на 28 сентября, 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине — люди в возрасте от 60 лет.
Напомним, что за прошедшие сутки, 28 сентября, в Украине 132 тыс. 246 человек вакцинированы против COVID-19.
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