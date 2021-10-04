Байден сравнил ситуацию с потолком госдолга с русской рулеткой

Президент США Джо Байден призвал конгресс поднять потолок госдолга, предупредил о последствиях бездействия.

«Если не поднять потолок госдолга, это поставит под вопрос желание конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже взяли на себя», — сказал Байден, выступая в Белом доме. По его словам, речь идет о выплате прошлого долга, а не о новых обязательствах.

Байден предупредил, что при отсутствии действий статус доллара как мировой резервной валюты пошатнется, кредитный рейтинг США снизится, а проценты по госдолгу вырастут.

Он также назвал «безответственной» политику республиканцев, которые пока что отказываются голосовать за поднятие потолка долга и, по утверждению Байдена, грозят всему процессу парламентской обструкцией. Байден призвал республиканцев «отойти с дороги» и не блокировать решение.

«Игра в подобные игры подобна «русской рулетке», — сказал Байден.

С 1 октября США превысили разрешенный конгрессом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов. Минфин США сообщил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу. Сам дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность также широко используется для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение о поднятии потолка долга.