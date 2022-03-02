Абрамович объявил о продаже «Челси», деньги пойдут на помощь украинцам

Российский бизнесмен Роман Абрамович принял решение о продаже английского «Челси», сообщается в его заявлении, опубликованном на сайте футбольного клуба.

В субботу Абрамович сообщил, что передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда лондонской команды.

«Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба, поэтому в текущей ситуации я принял решение продать его, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба. Надеюсь, что смогу в последний раз посетить „Стэмфорд Бридж“, чтобы попрощаться со всеми лично. Футбольный клуб „Челси“ и его болельщики всегда будут в моем сердце», — заявил Абрамович.

Отмечается, что продажа не будет ускорена, но пройдет согласно надлежащей процедуре. Также Абрамович поручил своей команде создать благотворительный фонд, который будет работать на благо всех жертв войны в Украине, куда будут направлены все чистые доходы от продажи.

Ранее Goal.com сообщил, что новым владельцем «Челси» может стать 86-летний швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс, состояние которого оценивается в пять миллиардов долларов.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. В 2012 году лондонский клуб впервые в своей истории выиграл Лигу Чемпионов. В 2021-м «Челси» смог повторить успех и снова стал лучшим клубом в Европе.