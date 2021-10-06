Закон про Киев может быть проголосован в Раде в ноябре

20 октября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрит закон «Про город Киев — столицу Украины». В Верховной Раде он может быть проголосован уже в ноябре.

Об этом сообщил глава профильного парламентского Комитет ВР Виталий Безгин в эфире программы «Про Київ з Василием Климчуком» на Телеканале Типичный Киев.

Если закон примут, то уже ближе к новому году действующий мэр Киеве Виталий Кличко может потерять часть своих полномочий.

«Мы могли бы его (проект Закона) вынести на среду 6 октября. Но мы решили не спешить. Все же оставляем запас времени, возможно у городской власти возникнет желание принять участие в дискуссии. Законопроект попадет в комитет 20 числа. То есть через 2 недели. Это прекрасная возможность пообщаться не через СМИ, а непосредственно на площадке комитета. Под камеры и в прямом эфире. В ноябре желательно проголосовать и чтобы он был подписан. Это вполне реалистичный план. И чтобы вступил в силу с нового года», — отметил народный избранник.

По словам политика, принятие Закона о столице — это борьба за интересы киевлян и ничего более. У города колоссальные ресурсы, бюджет свыше 60 миллиардов гривен, но используются средства, по мнению депутата, неэффективно. За последние 8 лет не открылась ни одна станция метро, запуск Подольско-Воскресенского моста снова переноситься, а строительство метро на Троещину и вовсе превратилось в фарс. Все эти долгоспрострои по словам политика — демонстрация бессистемности и неэффективности работе.

Законопроект «Про город Киев — столицу Украины» парламент рассматривает еще с 2019 года. Кроме перераспределения полномочий между мэром и главой Киевской городской госадминистрации, документом предлагается также вернуть районные советы, создать киевский магистрат и сократить количество депутатов Киевсовета.