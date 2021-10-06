Войти
Украина не будет вести переговоры с РФ по прямой закупке газа
позиция
Украина не будет вести переговоры с РФ по прямой закупке газа
Кличко пока не собирается баллотироваться в президенты Украины
столица
Кличко пока не собирается баллотироваться в президенты Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

столица
RSS

Закон про Киев может быть проголосован в Раде в ноябре

330
Закон про Киев может быть проголосован в Раде в ноябре

20 октября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрит закон «Про город Киев — столицу Украины». В Верховной Раде он может быть проголосован уже в ноябре.

Об этом сообщил глава профильного парламентского Комитет ВР Виталий Безгин в эфире программы «Про Київ з Василием Климчуком» на Телеканале Типичный Киев.

Если закон примут, то уже ближе к новому году действующий мэр Киеве Виталий Кличко может потерять часть своих полномочий.

«Мы могли бы его (проект Закона) вынести на среду 6 октября. Но мы решили не спешить. Все же оставляем запас времени, возможно у городской власти возникнет желание принять участие в дискуссии. Законопроект попадет в комитет 20 числа. То есть через 2 недели. Это прекрасная возможность пообщаться не через СМИ, а непосредственно на площадке комитета. Под камеры и в прямом эфире. В ноябре желательно проголосовать и чтобы он был подписан. Это вполне реалистичный план. И чтобы вступил в силу с нового года», — отметил народный избранник.

По словам политика, принятие Закона о столице — это борьба за интересы киевлян и ничего более. У города колоссальные ресурсы, бюджет свыше 60 миллиардов гривен, но используются средства, по мнению депутата, неэффективно. За последние 8 лет не открылась ни одна станция метро, запуск Подольско-Воскресенского моста снова переноситься, а строительство метро на Троещину и вовсе превратилось в фарс. Все эти долгоспрострои по словам политика — демонстрация бессистемности и неэффективности работе.

Читайте также: Прокуратура Киева подготовила подозрения двум работникам Укрэксимбанка

Законопроект «Про город Киев — столицу Украины» парламент рассматривает еще с 2019 года. Кроме перераспределения полномочий между мэром и главой Киевской городской госадминистрации, документом предлагается также вернуть районные советы, создать киевский магистрат и сократить количество депутатов Киевсовета.

КГГА, Киев, Верховная Рада
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 6 октября 2021
Вторник, 5 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016