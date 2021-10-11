Кабмин заканчивает подготовку законопроекта о множественном гражданстве

Кабмин скоро закончит подготовку законопроекта о множественном гражданстве. Сегодня продолжается экспертиза этого документа в Минюсте.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина.
По его словам, речь идет о том, чтобы позволить тем этническим украинцам, которые имеют паспорта других государств, в частности государств-членов НАТО и Европейского союза, не отказываясь от их гражданства, обрести право получить украинское гражданство по территориальному происхождению.
«Речь идет о более активном их вовлечении и в плане бизнес-процессов и культурной дипломатии, и в политических процессах, которые происходят в Украине. Мы не должны оставлять в стороне абсолютно естественное желание этих людей быть частью Украины», — сообщил Енин.
Однако, поскольку Украина сталкивается с агрессией со стороны Российской Федерации и видит недружественную политику со стороны других отдельных соседей, определенные меры безопасности также должны быть внедрены.
«Я уверен, что уже в ближайшее время мы увидим завершение подготовительных процессов на уровне правительства Украины. В дальнейшем это дело будет за парламентом, и мы, безусловно, будем активно продвигать этот законопроект», — заявил он.
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