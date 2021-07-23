Зеленский подписал указ о противодействии двойному гражданству чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля 2021 года «О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства».
Соответствующий документ № 305/2021 обнародован на сайте президента.
Согласно решению СНБО, в декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, должна отображаться информация об отсутствии гражданства иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
Также Кабинету министров Украины поручено проинформировать на заседании СНБО в августе текущего года о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады проектов законов, направленных на урегулирование вопросов двойного (множественного) гражданства.
Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО.
Указ вступает в силу со дня его обнародования.
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