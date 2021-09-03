Зеленский рассказал, почему Украина не может ввести двойное гражданство

Украина в настоящее время не может на законодательном уровне легитимизировать двойное гражданство, поскольку на временно оккупированных РФ территориях Донбасса и Крыма происходит принудительная российская паспортизация украинских граждан, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что сам выступает за двойное гражданство и, если бы сейчас в Украине было мирное время, то украинский парламент оперативно проголосовал бы за введение соответствующего закона как приоритетного ради украинцев, которые живут по всему миру.

«Этот вопрос очень сложный именно из-за того, что есть паспортизация (российская — Ред.) и некоторые граждане, которые имеют другие гражданства, могут через этот закон получить украинское, а мы должны сегодня очень серьезно защищать наши границы», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы студентов Стэнфордского университета.

«Вы знаете, что паспортизация длилась на протяжении более 20 лет российскими паспортами граждан Украины на территории Крыма. Сейчас происходят параллельные вещи на территории временно оккупированных территорий Донбасса. Около 600 тыс. российских паспортов роздано на наших украинских территориях», — добавил глава Украинского государства.

При этом он подчеркнул, что вопрос остается актуальным и рассматривается среди украинских парламентариев. «То есть, этот вопрос актуален, но через эти сложности нам необходимо построить законодательство относительно двойного гражданства. Оно не может быть универсальным, с универсальным подходом для каждой громады и каждой отдельной страны», — добавил Зеленский.