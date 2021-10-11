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Дуров в день рождения составил список недооцененных и переоцененных вещей

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Дуров в день рождения составил список недооцененных и переоцененных вещей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в день своего 37-летия составил список из недооцененных и переоцененных вещей в жизни.

Так, в перечень недооцененных он включил:

  • Сон. По его мнению, сон повышает иммунитет, креативность и психологическое благополучие.
  • Природу. «Это среда, в которой мы биологически созданы, чтобы чувствовать себя хорошо», — отметил Дуров.
  • Одиночество. По его словам, пребывание в одиночестве дает свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы.

Среди переоцененных он назвал:

  • Большие города. Мегаполисы, как считает Дуров, являются источниками загрязнений, преступности и шума. «Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но желательно жить за пределами их границ», — заметил основатель Telegram.
  • Рестораны. Эти заведения, по мнению Дурова, предлагают самый медленный и наименее эффективный способ питания. Вместе с тем домашнее приготовление пищи позволяет придерживаться более здорового питания и следить за ингредиентами, отметил он.
  • Жару. Дуров указал, что солнце не только расслабляет, но и ускоряет старение и грозит раком. Более холодные температуры, напротив, проясняют дух, тело и разум, считает он.
  • Моду. По его словам, бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям — дорого и ненужно. «Удобная одежда делает жизнь проще и освобождает место для важных вещей», — добавил он.
  • Недвижимость. Покупка недвижимости часто ограничивает выбор и является сомнительной инвестицией, говорит Дуров, отмечая, что аренда жилья дает больше для свободы передвижения и изучения различных локаций.
  • Социальные сети. Как заявил Дуров, они содержат в себе непрерывный поток мусора, который загромождает умы, снижает уровень счастья человека и негативно влияет на его творческие способности.
  • Советы от знаменитостей. «Знаменитые люди часто дают необоснованные советы за пределами своей области знаний. Во всем, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов», — считает он.

В свой предыдущий день рождения Дуров назвал семь способов борьбы со старением. Среди них он упомянул отказ от алкоголя, мяса и переедания, умеренную физнагрузку, ограничение стрессовых ситуаций. Также он говорил о необходимости много спать и «жить одному».

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В декабре Дуров выступил против избыточного потребления и раскрыл рецепт удачи. Тогда он заявил, что большие корпорации используют маркетинг, чтобы убедить нас в том, что решением всех наших проблем является потребление большего количества их продуктов. «Моя настоящая удача заключалась в том, что я довольно рано понял, что самое полезное занятие — создавать вещи, а не потреблять их», — сказал он.

Кроме того, основатель Telegram сообщил, что устройство современной экономики вредит человеку, так как она не только заставляет его больше потреблять, но и истощает ресурсы нашей планеты. Дуров подчеркнул, что наш организм привык жить в той среде, которая существовала 10–20 тыс. лет назад. И истощение ресурсов приводит к нарушению привычной нам экосистемы, утверждал он.

Павел Дуров
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