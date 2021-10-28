Штат Флорида судится с Байденом из-за обязательной вакцинации от COVID-19

Штат Флорида подал иск против администрации США из-за введения требований об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан, объявил на пресс-конференции в четверг губернатор штата Рон Десантис.
Иск, поданный губернатором и генпрокурором штата, направлен против президента Джо Байдена, НАСА и его директора Билла Нельсона, а также ряда других ведомств и руководителей в администрации США. Представители Флориды считают требование о введении мандатов на вакцинацию от коронавируса для сотрудников федерального правительства и его подрядчиков незаконным.
«Люди должны сами делать свой выбор... Чем больше вы пытаетесь насадить что-то, тем больше... недоверия вы создаете», — сказал губернатор.
В начале сентября вскоре после полного утверждения регуляторными органами вакцины от коронавируса компании Pfizer, президент Байден подписал указ, требующий вакцинации от COVID для всех подрядчиков федерального правительства США, требование вступает в силу 8 декабря.
Губернатор Флориды считает, что у штата есть большой шанс выиграть дело, и что аналогичные иски подадут и другие регионы страны.
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