В США обсуждают возможность применения третьей дозы вакцины от COVID-19

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает ряд мер по борьбе с пандемией коронавируса, в их числе предоставление третьей дозы вакцины некоторым группам населения, возможность предписания прививок в отдельных случаях, а также ужесточение требований относительно ношения масок. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.
По словам его источников, американская администрация обсуждает данные шаги в свете того, что в ряде районов страны вновь растет число случаев заражения коронавирусом, а часть американцев не желает вакцинироваться. По сведениям телеканала, власти США «активно рассматривают» вопрос о том, как «предоставить дополнительную дозу вакцины уязвимым группам населения». Вероятность того, что им понадобится бустерная доза вакцины, растет, отмечается в публикации. Соответствующие меры пока не получили одобрения регулирующих органов.
Согласно данным телеканала, в администрации США «идут дискуссии о том, вернуться ли к рекомендациям относительно ношения масок». Источники отметили, что данное решение может стать для администрации неудобным с политической точки зрения, поскольку ранее многие требования в этой сфере в США «торжественно были отменены». По сведениям CNN, в федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний США в настоящее время «пересматривают позицию» относительно необходимости носить маски.
Как подчеркивается в публикации, в ходе указанных дискуссий «на Байдена оказывают давление» с тем, чтобы он выступил в поддержку обязательной вакцинации «среди определенных групп людей». Власти США, отмечает телеканал, пытаются выработать решение о том, следует ли поддержать компании, которые обязывают сотрудников сделать прививку или создают трудности для тех, кто не желает привиться.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 610 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
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