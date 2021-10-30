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СМИ сообщили о захвате повстанцами важного города в Эфиопии

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Повстанцы «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) вошли в стратегически важный город Дэссе в регионе Амхара на границе с Тыграем, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей.

«(Повстанцы НФОТ — ред.) вошли в город, при этом солдат национальных сил обороны Эфиопии не было видно», — сообщил один из местных жителей.

Представитель НФОТ позже сообщил в Twitter, что Дэссе находится под контролем движения.

Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили «Народный фронт освобождения Тыграя», который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея.

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Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя, местные власти в соседнем с Тыграем регионе Афар сообщали о столкновениях между мятежниками и проправительственными силами. В начале августа США потребовали от сепаратистов в Тыграе вывести их отряды из эфиопского региона Амхара.

Эфиопия, Тыграй
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