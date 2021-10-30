Страны G20 хотят вакцинировать 70% мирового населения к середине 2022 года

Лидеры стан Группы двадцати на проходящем в итальянской столице саммите поддержали цель вакцинации от коронавируса 70% мирового населения к середине 2022 года. Об этом на полях форума сообщил журналистам дипломатический источник.
«Цель, намеченную Всемирной организацией здравоохранения, о вакцинации 40% мирового населения до конца 2021 года и по крайней мере 70% к середине 2022 года разделили все лидеры», — указал источник.
Ранее в субботу на открытии саммита «двадцатки» в Риме премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что странам G20 следует гарантировать то, что от COVID-19 к середине 2022 года будет привито 70% населения в мире.
«Мы очень близки к выполнению цели Всемирной организации здравоохранения — вакцинировать 40% глобального населения к концу 2021 года. Теперь мы должны сделать все возможное для достижения отметки в 70% к середине 2022 года», — приводят слова Драги западные СМИ.
В то же время он подчеркнул, что если в развитых странах доля вакцинированных превышает 70%, в наиболее бедных странах число привитых составляет всего 3%. «Эти отличия морально неприемлемы, и они подрывают глобальное восстановление от пандемии», — прокомментировал цифры Драги.
По данным СМИ, накануне министры финансов и здравоохранения «двадцатки» говорили о необходимости добиться показателя в 70% вакцинированного населения Земли. Министры отмечали важность наращивания поставок вакцин и медикаментов в развивающиеся страны, а также устранения ограничений в сфере снабжения и финансов.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, к настоящему моменту в мире распределено 6 млрд 947 млн 883 тыс. 74 доз вакцин от COVID-19.
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