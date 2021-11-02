Рада упростит предоставление гражданства иностранцам, защищающим Украину

Верховная Рада намерена упростить процедуру предоставления гражданства иностранцам, защищающим территориальную целостность Украины.
Принятие соответствующего законопроекта № 5630 в первом чтении поддержали 302 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании во вторник.
Законопроект предлагает упростить порядок получения гражданства Украины гражданами государства, признанного ВРУ агрессором или оккупантом, которые подвергались преследованиям по политическим мотивам, иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, а также принимают непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.
Кроме того, заключительные и переходные положения законопроекта предусматривают возможность подать декларацию об отказе от иностранного гражданства лицами, которые получили гражданство Украины до вступления в силу данного законопроекта.
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