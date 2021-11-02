Большинство украинцев не одобряют деятельность Зеленского, но пока готовы терпеть

Деятельность президента Украины Владимира Зеленского одобряют только 28,2% украинцев, не одобряют — 56,9%, свидетельствуют результаты исследования «Общественно-политические настроения населения», проведенного Киевским международным институтом социологии 20-25 октября.
При этом 43,4% респондентов поддерживают проведение досрочных президентских выборов, 47,3% — досрочные парламентские выборы.
35,4% респондентов утверждают, что Зеленский оправдал их надежды полностью или частично, хотя из них о полном оправдании надежд говорят 4%. 47,7% респондентов ответили, что он не оправдал надежд. Еще 14,2% утверждают, что у них никогда и не было надежд на Зеленского.
В то же время, в протестах с требованием досрочных выборов президента Украины готовы принять участие 23,1% респондентов, с требованием досрочных выборов в Верховную Раду— 24,1%.
71,1% украинцев считают, что дела в стране двигаются в неправильном направлении. О правильном направлении говорят 15%.
Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшета (CAPI) 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех подконтрольных правительству регионов Украины. Выбора репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 1,5% — для показателей близких к 5%.
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