В Раде предлагают лишать гражданства тех, кто получил российский паспорт

В Верховную Раду внесли законопроект, по которому предлагается лишать украинского гражданства тех, кто добровольно получил российский паспорт, говорится на сайте парламента.

Поправки предполагают внесение изменений в закон «О гражданстве Украины» «относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора — Российской Федерации», сказано в сообщении.

Пока законопроект находится на рассмотрении. Его инициаторами стали три депутата: Оксана Савчук (не является членом ни одной фракции), Наталья Пипа (член фракции «Голос») и Николай Княжицкий (член фракции «Европейская солидарность».

Накануне президент Владимир Зеленский ввел в действие указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который теперь обязывает чиновников подтверждать отсутствие у них иностранного гражданства, а также документа, дающего право на постоянное проживание на территории другой страны.

В документе говорится, что таким образом чиновникам не позволяют использовать иностранное гражданство в ущерб национальной безопасности Украины, а также предотвращают конфликт интересов.

По состоянию на середину июля гражданство России в упрощенном порядке получили 611 тыс. жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Указ об упрощенной процедуре выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР подписал президент России Владимир Путин в апреле 2019 года.