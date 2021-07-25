В Раде предлагают лишать гражданства тех, кто получил российский паспорт

В Верховную Раду внесли законопроект, по которому предлагается лишать украинского гражданства тех, кто добровольно получил российский паспорт, говорится на сайте парламента.
Поправки предполагают внесение изменений в закон «О гражданстве Украины» «относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора — Российской Федерации», сказано в сообщении.
Пока законопроект находится на рассмотрении. Его инициаторами стали три депутата: Оксана Савчук (не является членом ни одной фракции), Наталья Пипа (член фракции «Голос») и Николай Княжицкий (член фракции «Европейская солидарность».
Накануне президент Владимир Зеленский ввел в действие указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который теперь обязывает чиновников подтверждать отсутствие у них иностранного гражданства, а также документа, дающего право на постоянное проживание на территории другой страны.
В документе говорится, что таким образом чиновникам не позволяют использовать иностранное гражданство в ущерб национальной безопасности Украины, а также предотвращают конфликт интересов.
По состоянию на середину июля гражданство России в упрощенном порядке получили 611 тыс. жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Указ об упрощенной процедуре выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР подписал президент России Владимир Путин в апреле 2019 года.
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