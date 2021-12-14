Рада упростила предоставление гражданства некоторым иностранцам

Верховная Рада упростила процедуру предоставления гражданства иностранцам, защищающим территориальную целостность Украины.

Принятие соответствующего законопроекта № 5630 во втором чтении и в целом поддержали 285 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Документ упрощает порядок получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимают непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, действия закона распространяется на граждан государства, признанного украинским парламентом агрессором или оккупантом, которые подвергались преследованиям по политическим мотивам. Рада в январе 2015 года приняла заявление, согласно которому государством-агрессором признала Российскую Федерацию.

Кроме того, заключительные и переходные положения законопроекта № 5630 предусматривают возможность подать декларацию об отказе от иностранного гражданства лицами, которые получили гражданство Украины.