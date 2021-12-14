Войти
Шмыгаль хочет принудительно изымать земучастки для строительства дорог
инициатива
Шмыгаль хочет принудительно изымать земучастки для строительства дорог
Путин назвал распад СССР трагедией и распадом России
соседи
Путин назвал распад СССР трагедией и распадом России

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Рада упростила предоставление гражданства некоторым иностранцам

134
Рада упростила предоставление гражданства некоторым иностранцам

Верховная Рада упростила процедуру предоставления гражданства иностранцам, защищающим территориальную целостность Украины.

Принятие соответствующего законопроекта № 5630 во втором чтении и в целом поддержали 285 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Документ упрощает порядок получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимают непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, действия закона распространяется на граждан государства, признанного украинским парламентом агрессором или оккупантом, которые подвергались преследованиям по политическим мотивам. Рада в январе 2015 года приняла заявление, согласно которому государством-агрессором признала Российскую Федерацию.

Читайте также: Зеленский завтра встретится с Шольцем и Макроном

Кроме того, заключительные и переходные положения законопроекта № 5630 предусматривают возможность подать декларацию об отказе от иностранного гражданства лицами, которые получили гражданство Украины.

гражданство, Верховная Рада
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 14 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016