Зеленский пригрозил олигархам «черной» страницей истории

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя подписанный им в пятницу закон о деолигархизации, заявил, что теперь у людей, которых называют олигархами, теперь два пути — стать честным бизнесом или играть по старым правилам и начать «черную» страницу своей истории.
«В 1991 году Украина восстановила свою независимость, но долгое время оставалась зависимой. В зависимости от интересов крупного бизнеса и большой политики. За это время они не просто тесно сплелись. Между ними вырос знак равно. Как в известной дилемме „Что было раньше?“, уже не вспомнить, кто кого создал: политики, которые стремились владеть большим состоянием, или владельцы большого состояния, которые стремились владеть политиками», — написал президент в своем Telegram-канале в пятницу.
Зеленский также подчеркнул, что для этих людей Украина была «ресурсной базой», государственный бюджет — источником прибыли, а государственный интерес Украины — «незнакомыми, смешными словами».
Так, президент заявил, что подписанный им сегодня закон в корне это изменит.
«Мы строим страну, где правила равны для всех. Где политики защищают интересы более чем 40 миллионов граждан. Где бизнес существует при содействии государства, а не за счет государства. У тех, кого обычно называют олигархами, теперь всего два пути. Первый — стать прозрачным, честным бизнесом и работать „в белую“. Второй — пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории», — отметил Зеленский.
Ранее пресс-служба главы государства сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».
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