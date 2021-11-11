Из Омана в Украину не пришло никаких инвестиций после визита Зеленского

Объем прямых инвестиций из Султаната Оман в Украину в 2020 году и в первом полугодии 2021 года равен нулю. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Напомним, что в начале января 2020 года Владимир Зеленский вместе с семьей побывал в султанате. Позже Зеленский рассказал, что частную поездку в Оман оплатила его семья, которая поехала в эту страну, и свое пребывание он использовал также и для налаживания отношений Украины с Султанатом.
Пресс-служба главы украинского государства, информируя о пребывании Зеленского в Омане, сообщила, что президент обсуждал торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран. В сообщении пресс-службы также говорится о том, что «оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере».
Судя по данным НБУ, эта «заинтересованность» оказалась недостаточной.
Визит главы государства в Оман в 2020 году не анонсировался его пресс-службой. На Банковой подтвердили, что Зеленский находится за границей после публикации его фотографий, сделанных в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016