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Из Омана в Украину не пришло никаких инвестиций после визита Зеленского

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Из Омана в Украину не пришло никаких инвестиций после визита Зеленского

Объем прямых инвестиций из Султаната Оман в Украину в 2020 году и в первом полугодии 2021 года равен нулю. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Напомним, что в начале января 2020 года Владимир Зеленский вместе с семьей побывал в султанате. Позже Зеленский рассказал, что частную поездку в Оман оплатила его семья, которая поехала в эту страну, и свое пребывание он использовал также и для налаживания отношений Украины с Султанатом.

Пресс-служба главы украинского государства, информируя о пребывании Зеленского в Омане, сообщила, что президент обсуждал торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран. В сообщении пресс-службы также говорится о том, что «оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере».

Судя по данным НБУ, эта «заинтересованность» оказалась недостаточной.

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Визит главы государства в Оман в 2020 году не анонсировался его пресс-службой. На Банковой подтвердили, что Зеленский находится за границей после публикации его фотографий, сделанных в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Оман, Владимир Зеленский
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Четверг, 11 ноября 2021
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