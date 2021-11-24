В Кремле недовольны, что США не позвали РФ на саммит за демократию

Москва негативно относится к планам США провести «Саммит за демократию» и видит в этом попытку провести новые разделительные выводы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы бились-бились в начале 1990-х годов, чтобы разделительные линии сокращать и убирать, но сейчас Соединенные Штаты предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие, в их представлении, и плохие, тоже в их представлении», — приводит его слова ТАСС.

Вашингтон пытается навязывать другим странам свое представление о демократии, заявил Песков. «Они пытаются приватизировать слово „демократия“. То есть в их представлении демократией является только то, что соответствует пониманию Вашингтона. Очевидно, что так быть не может и не должно. Такого, собственно, и нет», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Минувшей ночью на сайте Белого дома был опубликован список стран, которых власти США пригласили на предстоящий в декабре «Саммит за демократию». В списке 110 стран, в том числе Украина. Но среди них нет, в частности, России и Китая.