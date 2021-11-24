Украина обменялась информацией с разведками США и Великобритании о скоплении войск РФ у границ

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о проведенном обмене информацией разведывательными сообществами Украины, Великобритании и США и получении одинаковых выводов о скоплении российских войск у границ с Украиной, сообщается на сайте украинского оборонного ведомства.
«У меня состоялись две важные встречи — с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами — выводы одинаковые. Режим риска нам понятен», — сказал Резников во время рабочей поездки в 235-й межвидовой центр подготовки частей и подразделений «Широкий Лан», сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, он получил очень важные сигналы от партнеров о том, что «мы наедине не остаемся». «Они уже начали серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой — и об этом, как мне известно, предупрежден непосредственно глава Кремля во время визита в Россию серьезного должностного лица США», — подчеркнул министр обороны Украины.
По словам Резникова, речь идет не об очередных высказываниях по поводу обеспокоенности или беспокойства. Реакции будут более жесткими — начиная от экономических и политических санкций, а также увеличение помощи Украине непосредственно техникой и вооружением.
«Представители официального Кремля постоянно ищут себе оправдание, ссылаясь на якобы какие-то нарушения со стороны Украины. Рассказывают, что мы, якобы, не выполнили минские договоренности, рассказывают, что они вообще не являются участниками минских договоренностей. Недавно МИД России рассказывал, что минский процесс — это переговоры Украины с оккупационными режимами в Донецке и Луганске под модерацией России. В протоколе и меморандуме минских договоренностей четко написано, что стороны в трехсторонней контактной группе: РФ, Украина и модератор ОБСЕ. Поэтому то, что они преподают публично, абсолютно не направлено на цивилизованный мир», — напомнил министр.
По его словам, власти РФ излагают информацию в выгодной для их внутренней аудитории интерпретации с целью оправдания потенциальной эскалации. «Они боятся неприятия собственным обществом — россиянами — агрессии и войны. Если посмотреть на социологические исследования, сделанные весной одним из российских исследовательских центров, номер один для их населения — страх войны», — резюмировал Резников.
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