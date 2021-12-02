Большая часть украинцев не поддерживает идею внедрения двойного гражданства

Почти каждый второй украинец (48%) вообще не поддерживает идею внедрения двойного или множественного гражданства в Украине, в то же время, 24% жителей Украины высказываются за возможность введения для украинцев двойного (множественного) гражданства всех стран без исключений.
Об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического исследования, проводившегося с 22 октября по 12 ноября Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, обнародованные на сайте Фонда в четверг.
Отмечается, что еще 11% респондентов поддерживают эту идею, если двойное гражданство будет разрешено только со странами-членами ЕС и НАТО, 7% могут поддержать введение такого гражданства со всеми странами, кроме России; почти 5% выступают за двойное гражданство только с бывшими республиками СССР.
Затруднились определиться с ответом всего 5% опрошенных.
«Как следует из анализа результатов исследования, в украинском обществе сегодня отсутствует поддержка идеи введения двойного (множественного) гражданства. Можно также предположить, что возражение против такой идеи обусловлено российской агрессией, в том числе насильственной паспортизацией граждан Украины в Крыму и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Респонденты могут опасаться, что в случае безусловного распространения двойного гражданства на все страны, Россия воспользуется этим для еще большего влияния на Украину», — говорится в аналитическом комментарии социологов.
Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября 2021 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера; computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов во всех областях Украины, кроме территорий, которые временно не контролируются властями Украины.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в четверг зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в закон «О гражданстве Украины» об основании и порядке приобретения и прекращения гражданства № 6368 (текст законопроекта обнародован на сайте парламента).
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